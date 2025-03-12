«Металлург» выиграл 6 из 7 последних матчей, команда Разина – 3-я на Востоке
«Металлург» выиграл 6 из 7 последних матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Андрея Разина одержала победу над ЦСКА (4:2) в домашнем матче.
Таким образом, «Металлург» набрал 84 очка после 64 матчей и занимает 3-е место в таблице Восточной конференции.
У ЦСКА 2 поражения в 8 последних играх. Команда тренера Ильи Воробьева идет 3-й на Западе с 83 баллами после 64 матчей.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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