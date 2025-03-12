«Металлург» выиграл 6 из 7 последних матчей, команда Разина – 3-я на Востоке

«Металлург» выиграл 6 из 7 последних матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Андрея Разина одержала победу над ЦСКА (4:2) в домашнем матче.

Таким образом, «Металлург » набрал 84 очка после 64 матчей и занимает 3-е место в таблице Восточной конференции.

У ЦСКА 2 поражения в 8 последних играх. Команда тренера Ильи Воробьева идет 3-й на Западе с 83 баллами после 64 матчей.