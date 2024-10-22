Потапов о ЦСКА: «Негоже так играть – дело не только в хоккеистах. В «Металлурге» у Воробьева был готовый материал – здесь же молодежь, с которой надо общаться»

Алексей Потапов высказался относительно игры ЦСКА в сезоне КХЛ.

Команда тренера Ильи Воробьева находится на шестой позиции в турнирной таблице Западной конференции.

«ЦСКА должен был стать быстрым, агрессивным, техничным, но пока очень тяжело. Дело не только в хоккеистах.

Илья Петрович работал в Магнитогорске. У него был готовый материал.

Здесь же молодежь, с которой надо общаться, находить точки соприкосновения, адаптироваться.

В любом случае негоже так играть», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.