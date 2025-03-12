Гребенкин о Торонто: «Плачу 3800 канадских долларов за квартиру, больше половины зарплаты АХЛ уходит. Ни в чем себе не отказываю, хотя слишком роскошную жизнь не могу позволить»

Никита Гребенкин высказался о стоимости жизни в Торонто.

– Говорят, Торонто стал безумно дорогим.

– Ну, цены тут недешевые. Я снимаю квартиру в центре города. И она находится между основной Scotiabank Arena и тренировочным катком, где занимаются клубы НХЛ и АХЛ. Игровая арена АХЛ у меня в семи минутах езды.

Удобное расположение и очень дорогая квартира. У меня на нее больше половины зарплаты АХЛ уходит. Поэтому если ты выступаешь в фарм-клубе, то особо ничего не заработаешь. Ты играешь ради своего развития и показываешь себя.

– Квартира стоит тысячи четыре в месяц?

– 3800 канадских долларов.

– Наверное, вы тратили даже деньги, которые заработали в России?

– Я же подписал контракт с «Торонто» в конце прошлого сезона, и мне выплатили подписной бонус – и за прошлый год, и за этот. И я еще полтора месяца находился в НХЛ, какая-то зарплата мне капала. На эти деньги можно спокойно жить. Я себе вообще ни в чем не отказывал. Хотя и не могу себе позволить слишком роскошную жизнь.

– Например?

– Ходить в дорогущие рестораны, отдавать по две тысячи долларов за вкусную еду и вино. Но мне это и не надо, – сказал фовард Никита Гребенкин.