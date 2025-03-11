Гребенкин о Мичкове: «Мы с детства знакомы. Он выиграет «Колдер Трофи», обойдет Хатсона и других претендентов, надеюсь»
Никита Гребенкин надеется, что Матвей Мичков выиграет «Колдер Трофи».
Ранее «Торонто» обменял Гребенкина в «Филадельфию». Мичков набрал 47 (20+27) очков в 63 играх в текущем сезоне, он идет на 2-м месте в гонке бомбардиров среди новичков, уступая 2 балла защитнику «Монреаля» Лэйну Хатсону.
При этом Мичков возглавляет гонку снайперов среди новичков вместе с форвардом «Сан-Хосе» Макклином Селебрини
«Я играл с Матвеем в сборной. Он из Перми, и мы знаем друг друга с детства.
Я знаю, каким спортсменом и человеком он является, и надеюсь, что он выиграет «Колдер Трофи», обойдя Лэйна Хатсона и других претендентов», – сказал нападающий «Филадельфии» Никита Гребенкин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RG
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