Гребенкин о фарме «Торонто»: «Все за Россию, никто плохого слова не сказал про нашу страну. Насчет Трампа идут споры, много недовольных»

Никита Гребенкин рассказал, что в фарм-клубе «Торонто» поддерживают Россию.

Ранее Гребенкин перешел из системы «Торонто» в «Филадельфию» в результате обмена.

– Канадцев «бомбит» от Дональда Трампа? Или в раздевалке «Торонто» об этом не говорили?

– Нет, ребята обсуждают политику. И то, что происходит с Россией, и вообще обстановку в мире. Про нашу страну никто плохого слова не сказал. Все за Россию.

Но насчет Трампа – да, идут споры между ребятами, что происходит. И много недовольных. Замечу, что я говорю это именно про команду АХЛ – «Торонто Марлис », потому что в основном составе «Мэйпл Лифс» был не так много, – заявил форвард Никита Гребенкин .

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт из Канады. Кроме того, он говорил, что хочет сделать страну 51-м штатом.