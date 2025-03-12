Гребенкин о фарме «Торонто»: «Все за Россию, никто плохого слова не сказал про нашу страну. Насчет Трампа идут споры, много недовольных»
Никита Гребенкин рассказал, что в фарм-клубе «Торонто» поддерживают Россию.
Ранее Гребенкин перешел из системы «Торонто» в «Филадельфию» в результате обмена.
– Канадцев «бомбит» от Дональда Трампа? Или в раздевалке «Торонто» об этом не говорили?
– Нет, ребята обсуждают политику. И то, что происходит с Россией, и вообще обстановку в мире. Про нашу страну никто плохого слова не сказал. Все за Россию.
Но насчет Трампа – да, идут споры между ребятами, что происходит. И много недовольных. Замечу, что я говорю это именно про команду АХЛ – «Торонто Марлис», потому что в основном составе «Мэйпл Лифс» был не так много, – заявил форвард Никита Гребенкин.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт из Канады. Кроме того, он говорил, что хочет сделать страну 51-м штатом.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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