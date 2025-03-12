Панарин сделал 40 передач в 10-м сезоне подряд и разделил 6-е место в истории НХЛ среди незадрафтованных игроков

Артемий Панарин достиг отметки 40 передач за сезон.

Нападающий «Рейнджерс » сделал ассист в матче НХЛ против «Виннипега» (1:2).

Теперь на счету Артемия Панарина 68 (28+40) баллов в 63 играх сезона-2024/25.

Россиянин достиг отметки 40 передач в 10-м регулярном чемпионате подряд. По этому показателю он разделил 6-е место в истории НХЛ среди незадрафтованных игроков со Стэном Микитой (10 сезонов подряд с 40 и более передачами, с 1961/62 по 1970/71).

Больше таких сезонов только у Петера Штястны (11, с 1980/81 по 1990/91), Фила Эспозито (12, с 1966/67 по 1977/78), Горди Хоу (15, с 1955/56 по 1969/70), Уэйна Гретцки (15, с 1979/80 по 1993/94) и Адама Оутса (15, с 1987/88 по 2001/02).