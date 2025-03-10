Панарин забил в 5-м матче подряд – «Коламбусу». У форварда «Рейнджерс» 67 очков в 62 играх

Артемий Панарин продлил голевую серию до 5 матчей.

Форвард «Рейнджерс» забросил шайбу в игре с «Коламбусом » (3:7), набрав 67-е (28+39) очко в текущем чемпионате НХЛ . Всего в сезоне он провел 62 матча.

Сегодня за 21:35 – лучший показатель среди полевых игроков «Рейнджерс » (6:10 – в большинстве) – у россиянина 5 бросков в створ ворот, полезность – «минус 1».