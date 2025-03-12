Куликов против «Бостона»: 4-й гол в сезоне, 4 блока и 3 хита за 16:47
Дмитрий Куликов забил 4-й гол в сезоне-2024/25.
Защитник «Флориды» забросил шайбу в матче против «Бостона» (2:3).
Он провел на льду 16:47, нанес 1 бросок в створ ворот, заблокировал 4 броска, применил 3 силовых приема и получил 2 минуты штрафа. Статистика потерь и перехватов – 2:1.
Всего на счету Дмитрия Куликова теперь 13 (4+9) баллов в 65 играх сезона НХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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