Тюкавин о звонке Овечкина: «Обычные слова поддержки: восстанавливайся, будешь сильнее. Рад, что Саша позвонил, он переживает за футбольное «Динамо»

Константин Тюкавин поблагодарил Александра Овечкина за поддержку.

22-летний форвард порвал переднюю крестообразную связку в матче Мир РПЛ с «Ростовом» (1:1) и пропустит около полугода. 6 марта его прооперировали в Мюнхене.

Сообщалось , что капитан «Вашингтона » и воспитанник «Динамо» Александр Овечкин позвонил Тюкавину, чтобы поддержать его.

– От кого были самые удивительные слова поддержки? Овечкин, Арсен Захарян?

– Очень рад, что Саша позвонил. Он переживает за футбольное «Динамо». Мы с ним созвонились, пообщались, спасибо ему.

– Дал ли он тебе какой‑нибудь совет?

– Обычные слова поддержки: восстанавливайся, будешь сильнее, – сказал нападающий «Динамо » Константин Тюкавин .