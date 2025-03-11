Тюкавин о звонке Овечкина: «Обычные слова поддержки: восстанавливайся, будешь сильнее. Рад, что Саша позвонил, он переживает за футбольное «Динамо»
Константин Тюкавин поблагодарил Александра Овечкина за поддержку.
22-летний форвард порвал переднюю крестообразную связку в матче Мир РПЛ с «Ростовом» (1:1) и пропустит около полугода. 6 марта его прооперировали в Мюнхене.
Сообщалось, что капитан «Вашингтона» и воспитанник «Динамо» Александр Овечкин позвонил Тюкавину, чтобы поддержать его.
– От кого были самые удивительные слова поддержки? Овечкин, Арсен Захарян?
– Очень рад, что Саша позвонил. Он переживает за футбольное «Динамо». Мы с ним созвонились, пообщались, спасибо ему.
– Дал ли он тебе какой‑нибудь совет?
– Обычные слова поддержки: восстанавливайся, будешь сильнее, – сказал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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