Губерниев о возможном возвращении Овечкина в «Динамо»: «Будет до 50 играть, как Хоу. Главное, чтобы он приезжал в КХЛ играть, а не доигрывать»

Дмитрий Губерниев предрек Александру Овечкину игру до 50 лет.

Ранее 39-летний форвард заявил , что не планирует продлевать контракт с «Вашингтоном », который действует до 2026 года, и вернется в московское «Динамо ».

«Главное, чтобы он приезжал к нам играть, а не доигрывать. Безусловно, это будет событием для нашего хоккея и спорта, но лучшие годы он провел там, а не здесь. Надо отдавать себе в этом отчет.

Конечно, это будет приятно и хорошо, но мы же понимаем, что по большому счету люди приезжают доигрывать. Мастер он хороший, будет, как Горди Хоу, до 50 играть.

Пусть приезжает, будем всегда рады, он великий хоккеист», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .