Губерниев о возможном возвращении Овечкина в «Динамо»: «Будет до 50 играть, как Хоу. Главное, чтобы он приезжал в КХЛ играть, а не доигрывать»
Дмитрий Губерниев предрек Александру Овечкину игру до 50 лет.
Ранее 39-летний форвард заявил, что не планирует продлевать контракт с «Вашингтоном», который действует до 2026 года, и вернется в московское «Динамо».
«Главное, чтобы он приезжал к нам играть, а не доигрывать. Безусловно, это будет событием для нашего хоккея и спорта, но лучшие годы он провел там, а не здесь. Надо отдавать себе в этом отчет.
Конечно, это будет приятно и хорошо, но мы же понимаем, что по большому счету люди приезжают доигрывать. Мастер он хороший, будет, как Горди Хоу, до 50 играть.
Пусть приезжает, будем всегда рады, он великий хоккеист», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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