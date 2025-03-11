Быков об Овечкине в СКА: «Александр всегда был привержен «Динамо», он воспитанник клуба. С трудом верится, что он перейдет в другую команду»

Вячеслав Быков сомневается, что Александр Овечкин может перейти в СКА.

Ранее 39-летний форвард заявил , что не планирует продлевать контракт с «Вашингтоном », который действует до 2026 года, и вернется в московское «Динамо».

– Допускаете, что СКА сможет перехватить Овечкина, как было с Кузнецовым?

– Глубоко сомневаюсь. Все в этой жизни возможно, но за всю карьеру в НХЛ Александр всегда был привержен своему клубу и всегда с гордостью и с уважением во всех интервью относился к «Динамо ». Это воспитанник своего клуба. Мне с трудом верится, что он перейдет в другой клуб.

– Думаете, он там и завершит карьеру?

– Опять же, мы можем так обсуждать мысли вслух, но в любом случае только хоккеист сам лично решит, когда и где он завершит свою спортивную карьеру в качестве игрока, – сказал экс-тренер СКА и сборной России Вячеслав Быков.