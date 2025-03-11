Журова об Овечкине: «Настоящий патриот, никогда не открещивался от родины. Сейчас подходящий момент, чтобы с рекордом перейти в родной российский клуб»

Светлана Журова высказалась о возможном переходе Александра Овечкина в «Динамо».

Ранее 39-летний форвард заявил , что не планирует продлевать контракт с «Вашингтоном », который действует до 2026 года, и вернется в московское «Динамо ».

«Я надеюсь на то, что, прежде всего, он установит рекорд – ему осталось забросить не так много шайб. Если после этого он вернется в Россию и продолжит играть, это будет здорово.

Его присутствие в команде сыграет большую роль, даже если он не будет выходить на лед в каждом матче. Это будет полезно и для молодых игроков, и для всех любителей хоккея в стране, поскольку они смогут наблюдать за таким мастерством.

Я была бы очень рада, если бы Александр смог продолжить карьеру, хотя возраст у него уже достаточно зрелый. В нашей истории есть примеры, когда игроки так долго выступали, и возвращение Овечкина стало бы прецедентом.

Он настоящий патриот, несмотря на то что играл в НХЛ. Он никогда не открещивался от родины. У него были долгосрочные контракты за рубежом, но сейчас, я думаю, подходящий момент для того, чтобы с таким рекордом перейти в родной российский клуб», – заявила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова .

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