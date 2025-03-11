Журова об Овечкине: «Настоящий патриот, никогда не открещивался от родины. Сейчас подходящий момент, чтобы с рекордом перейти в родной российский клуб»
Ранее 39-летний форвард заявил, что не планирует продлевать контракт с «Вашингтоном», который действует до 2026 года, и вернется в московское «Динамо».
«Я надеюсь на то, что, прежде всего, он установит рекорд – ему осталось забросить не так много шайб. Если после этого он вернется в Россию и продолжит играть, это будет здорово.
Его присутствие в команде сыграет большую роль, даже если он не будет выходить на лед в каждом матче. Это будет полезно и для молодых игроков, и для всех любителей хоккея в стране, поскольку они смогут наблюдать за таким мастерством.
Я была бы очень рада, если бы Александр смог продолжить карьеру, хотя возраст у него уже достаточно зрелый. В нашей истории есть примеры, когда игроки так долго выступали, и возвращение Овечкина стало бы прецедентом.
Он настоящий патриот, несмотря на то что играл в НХЛ. Он никогда не открещивался от родины. У него были долгосрочные контракты за рубежом, но сейчас, я думаю, подходящий момент для того, чтобы с таким рекордом перейти в родной российский клуб», – заявила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
Фетисов об Овечкине в «Динамо»: «Саша делает многое, чтобы тем, что он русский, можно было гордиться. Его возвращение станет радостью для поклонников в России, Беларуси и Казахстане»
Овечкин о слухах, что он сбросил 15 кг: «Ничего не скидывал. Понятно, что какие-то коррективы вносишь в подготовку, но пусть это останется со мной»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий