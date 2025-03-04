Депутат Журова о паспорте РФ Гальченюка: «Все едут в Россию, возвращаются и те, кто уехал за деньгами. У нас нормальные зарплаты и тренерская работа достойно оплачивается»
Светлана Журова порассуждала о миграции в российском спорте.
Сегодня стало известно, что американский форвард «Амура» Алекс Гальченюк получил российский паспорт.
«У нас единицы, кто уезжают за границу. Возвращаются и те, кто уехал давно и те, кто уезжали за деньгами. Вернулись, потому что уже нормальная зарплата и даже тренерская работа, особенно в популярных видах спорта, оплачивается достойно.
Я вижу, что все едут к нам, потому что это и слава, и страна своя и язык не надо учить, привыкать к новому социуму. Если раньше какие-то контракты могли кого-то соблазнить, то сейчас это уже не работает», – считает олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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