Депутат Журова о паспорте РФ Гальченюка: «Все едут в Россию, возвращаются и те, кто уехал за деньгами. У нас нормальные зарплаты и тренерская работа достойно оплачивается»

Светлана Журова порассуждала о миграции в российском спорте.

Сегодня стало известно , что американский форвард «Амура » Алекс Гальченюк получил российский паспорт.

«У нас единицы, кто уезжают за границу. Возвращаются и те, кто уехал давно и те, кто уезжали за деньгами. Вернулись, потому что уже нормальная зарплата и даже тренерская работа, особенно в популярных видах спорта, оплачивается достойно.

Я вижу, что все едут к нам, потому что это и слава, и страна своя и язык не надо учить, привыкать к новому социуму. Если раньше какие-то контракты могли кого-то соблазнить, то сейчас это уже не работает», – считает олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.