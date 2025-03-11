Овечкин о слухах, что он сбросил 15 кг: «Ничего не скидывал. Понятно, что какие-то коррективы вносишь в подготовку, но пусть это останется со мной»

Александр Овечкин опроверг слухи, что сбросил 15 кг при подготовке к сезону.

В текущем сезоне 39-летний нападающий набрал 50 (33+17) очков в 48 матчах регулярного чемпионата.

– Была ли разница в твоей подготовке к прошлому и нынешнему сезонам? И если да, то в чем ты учел уроки предыдущего сезона, первая половина которого тебе не удалась?

– Думаю, об этом лучше поговорить с Пашей, моим тренером (Павел Бурлаченко, личный тренер Овечкина по физподготовке – Спортс’‘). Он лучше объяснит, что поменял.

– В прессе публиковались слухи, что, приехав из Москвы в Вашингтон, ты здесь скинул 15 килограммов. Это правда или ерунда?

– Нет, ничего не скидывал.

– А как сейчас работаешь над собой ты? Майкл Джордан говорил, что чем старше становился, тем больше тренировался. Что поменялось у тебя в режиме дня, упражнениях, питании?

– Понятное дело, что какие-то коррективы со временем вносишь и в подготовку к сезону, и во время него. Но пусть они останутся со мной, – сказал форвард «Вашингтона » Александр Овечкин .

Овечкин об игроках НХЛ, не желающих, чтобы он побил рекорд Гретцки: «Это вратари, скорее всего, ха-ха. Не знаю, что могу им сказать. Только привет передать!»