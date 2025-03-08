Журова об Овечкине: «Когда Саша установит рекорд, все будут праздновать. Грандиозное и для России, и для США событие. Спортсмен наш, а добьется исторического достижения в Америке»
39-летний капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (885), уступая только Уэйну Гретцки (894).
«Саша Овечкин – большой молодец, вся Россия болеет за него. Очень важно, что все партнеры по команде работают на него и увлечены стремлением Овечкина побить этот рекорд.
Когда Саша установит новый рекорд, это будет грандиозное событие и для России, и для США. Что за океаном, что в нашей стране – все будут праздновать этот рекорд.
Спортсмен наш, а добьется исторического достижения в Америке. Хотя я бы не сказала, что НХЛ принадлежит только США и Канаде. Наверное, она уже принадлежит всему миру.
Да, НХЛ проходит на американском континенте, но смотрит ее весь мир, это самое интересное мировое соревнование в хоккее», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
Фетисов об Овечкине: «В ближайшие 100 лет никто не подберется к его отметкам. Забивать столько голов 20 лет подряд – это круто»
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