Третьяк об «УГМК-Арене»: «Хотим, чтобы сборная сыграла в Екатеринбурге. Отлично спроектированный и оснащенный дворец, прекрасные условия для спортсменов и зрителей»

Владислав Третьяк заявил, что сборная России может сыграть в Екатеринбурге.

10 марта в городе открылась «УГМК‑Арена». В ходе поездки в Екатеринбург Третьяк провел рабочую встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым .

– Одна из главных причин прогресса свердловской хоккейной системы – забота губернатора. Я поблагодарил Евгения Владимировича за опеку нашего вида спорта, за внимание к самым разным аспектам хоккейных процессов.

Федерация хоккея России всегда уделяет особое внимание развитию инфраструктуры. В этом направлении у Свердловской области настоящий прорыв. Построено более 30 крытых катков, созданы потрясающие возможности для расширения системы соревнований, тренировок детей и юношей, вовлечения новых категорий граждан в наш вид спорта.

– Какой вам показалась «УГМК‑Арена»?

– Скажу так: это кульминация всех созидательных процессов. У меня остались самые лучшие впечатления от посещения нового дворца! Отлично спроектированный, великолепно оснащенный, прекрасные условия для спортсменов и зрителей.

В нем можно принимать хоккей высшего уровня – причем не только клубные турниры, но и соревнования с участием сборных команд России.

– Сборная России приедет в Екатеринбург?

– Такую перспективу мы предметно обсуждали с Евгением Владимировичем. Федерация хоккея России обязательно воспользуется замечательным шансом провести международные матчи на глазах свердловских любителей хоккея.

Хотим, чтобы сборная России сыграла в Екатеринбурге. Точные даты и варианты того, какие это будут соревнования, обсудим позднее.

Но после появления новой арены Екатеринбург превратился в очень достойного кандидата – столь же достойного, как те города, в которых наша команда уже выступала в течение последних лет, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк .

Дегтярев об «УГМК-Арене»: «Вторая в России после «СКА-Арены» по мощности. Спасибо Путину, который придумал КХЛ, заботится о спортсменах, много делает для развития хоккея»