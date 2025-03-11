Третьяк об «УГМК-Арене»: «Хотим, чтобы сборная сыграла в Екатеринбурге. Отлично спроектированный и оснащенный дворец, прекрасные условия для спортсменов и зрителей»
10 марта в городе открылась «УГМК‑Арена». В ходе поездки в Екатеринбург Третьяк провел рабочую встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
– Одна из главных причин прогресса свердловской хоккейной системы – забота губернатора. Я поблагодарил Евгения Владимировича за опеку нашего вида спорта, за внимание к самым разным аспектам хоккейных процессов.
Федерация хоккея России всегда уделяет особое внимание развитию инфраструктуры. В этом направлении у Свердловской области настоящий прорыв. Построено более 30 крытых катков, созданы потрясающие возможности для расширения системы соревнований, тренировок детей и юношей, вовлечения новых категорий граждан в наш вид спорта.
– Какой вам показалась «УГМК‑Арена»?
– Скажу так: это кульминация всех созидательных процессов. У меня остались самые лучшие впечатления от посещения нового дворца! Отлично спроектированный, великолепно оснащенный, прекрасные условия для спортсменов и зрителей.
В нем можно принимать хоккей высшего уровня – причем не только клубные турниры, но и соревнования с участием сборных команд России.
– Сборная России приедет в Екатеринбург?
– Такую перспективу мы предметно обсуждали с Евгением Владимировичем. Федерация хоккея России обязательно воспользуется замечательным шансом провести международные матчи на глазах свердловских любителей хоккея.
Хотим, чтобы сборная России сыграла в Екатеринбурге. Точные даты и варианты того, какие это будут соревнования, обсудим позднее.
Но после появления новой арены Екатеринбург превратился в очень достойного кандидата – столь же достойного, как те города, в которых наша команда уже выступала в течение последних лет, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
Дегтярев об «УГМК-Арене»: «Вторая в России после «СКА-Арены» по мощности. Спасибо Путину, который придумал КХЛ, заботится о спортсменах, много делает для развития хоккея»
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