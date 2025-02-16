Владислав Третьяк: «Челябинск давно заслуживает новую арену. Цены на билеты доходят до 5000 рублей, в плей‑офф стадион разорвут – губернатору нужно будет отключить телефон»

Владислав Третьяк высказался о необходимости новой арены в Челябинске.

Сейчас «Трактор » играет на ледовой арене имени Валерия Белоусова, вмещающей 7500 зрителей. Ее построили в 2009 году.

«Челябинск давно заслуживает того, чтобы здесь появилась новая хоккейная арена. Как я знаю, цены на билеты на хоккей доходят уже до 5000 рублей. И сейчас их просто невозможно достать. А что же будет в плей‑офф? Наверное, этот стадион просто разорвут. Наверное, губернатору нужно будет отключить телефон.

Но это же здорово, что все хотят попасть на хоккей. Это и есть работа Алексея Текслера , что люди любят наш вид спорта, приходят на хоккей, получают удовольствие. «Трактор» показывает хорошую, боевую игру. А когда есть такая популяризация хоккея, то стадионы с каждым годом растут и расширяются. Так и в Северной Америке происходит.

Нам нужно строить большие стадионы. Вот в Санкт‑Петербурге появилась «СКА-Арена », и она заполняется битком.

Думаю, и в Челябинске со временем появится дворец на 14-15 тысяч. И я гарантирую, что и на нем будут собираться аншлаги. Потому что все люди хотят видеть свою команду, получая удовольствие от его Величества хоккея. Это здорово», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк .

«Трактор» выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда Гру – 1-я на Востоке