Дегтярев об «УГМК-Арене»: «Вторая в России после «СКА-Арены» по мощности. Спасибо Путину, который придумал КХЛ, заботится о спортсменах, много делает для развития хоккея»

Михаил Дегтярев поздравил екатеринбуржцев с открытием «УГМК-Арены».

В понедельник в Екатеринбурге прошла церемония открытия «УГМК-Арены». В первом матче на новом стадионе «Автомобилист» проиграл ЦСКА (3:4). «УГМК-Арена» вмещает более 12 тысяч зрителей.

«Я поздравляю всех болельщиков. Я поздравляю хоккейный клуб «Автомобилист» и баскетбольный клуб УГМК с обретением нового дома.

И хочу сказать спасибо от всех руководителей спорта, спортивной общественности губернатору Евгению Владимировичу Куйвашеву.

То, что мы видим сегодня, это потрясает. Это суперсовременный дворец спорта. Он второй в России по мощности после «СКА-Арены». И я уверен, что здесь будут только победы.

И отдельное спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, который придумал КХЛ и заботится о спортсменах. Очень много делает для развития спорта и хоккея в частности. Спасибо президенту за заботу.

В завершении я хочу пожелать всем игрокам обойтись без травм. А всем нам – веры, надежды и любви. Ведь любовь к России и спорту нас объединяет», – сказал министр спорта России, глава ОКР.

10 489 зрителей посетили первый матч на «УГМК-Арене» – рекорд посещаемости «Автомобилиста» в КХЛ