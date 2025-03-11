Тэйвс о возвращении в НХЛ: «Не удовлетворен тем, как все закончилось в «Чикаго». У меня еще есть силы – хочу это проверить»

Джонатан Тэйвс высказался о возможном возвращении в НХЛ.

Напомним, канадец не играет с сезона-2022/23 из-за синдрома хронического воспалительного ответа, возникшего на фоне ковида.

Ранее стало известно , что 36-летний нападающий возобновил тренировки и планирует возвращение в сезоне-2025/26.

«Я не удовлетворен тем, как все закончилось в «Чикаго ». Речь не о том, чтобы что-то доказать. Просто я чувствую, что у меня еще есть силы, и хочу это проверить.

Хочу весело провести время, играть с огнем в глазах. Я действительно скучаю по хоккею, и это главное. Сейчас у меня совершенно новый взгляд на вещи», – сказал бывший форвард «Чикаго» Джонатан Тэйвс . Он также отметил, что не вернется в «Блэкхокс».

Тэйвс провел 1067 матчей в НХЛ и набрал 883 (372+511) очка. Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго». Контракт форварда завершился в 2023 году.