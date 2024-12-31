Тэйвс не исключил возвращение в НХЛ: «В глубине души не чувствую, что моя карьера завершена. Сделаю все, что в моих силах»

Джонатан Тэйвс заявил, что не исключает попытку вернуться в НХЛ.

Канадскому нападающему 36 лет. Он не играет с сезона-2022/23. В августе 2023 года хоккеист сообщил , что пропустит сезон-2023/24, но не завершил карьеру.

Также Тэйвс рассказал , что прошел панчакарму – «курс аюрведической детоксикации»: «Я искал способ излечить проблемы с иммунной системой, которые заставили меня уйти из хоккея. Сейчас все идет как надо»

«В глубине души я не чувствую, что моя карьера завершена. Никто не знает, как будет выглядеть следующая часть моего пути, когда я вернусь на лед и попытаюсь вернуться в НХЛ.

В жизни никогда нет никаких гарантий, но я собираюсь сделать все, что в моих силах», – сказал Джонатан Тэйвс, сыгравший 1067 матчей в НХЛ и набравший 883 (372+511) очка. Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли.