Тэйвс не исключил возвращение в НХЛ: «В глубине души не чувствую, что моя карьера завершена. Сделаю все, что в моих силах»
Джонатан Тэйвс заявил, что не исключает попытку вернуться в НХЛ.
Канадскому нападающему 36 лет. Он не играет с сезона-2022/23. В августе 2023 года хоккеист сообщил, что пропустит сезон-2023/24, но не завершил карьеру.
Также Тэйвс рассказал, что прошел панчакарму – «курс аюрведической детоксикации»: «Я искал способ излечить проблемы с иммунной системой, которые заставили меня уйти из хоккея. Сейчас все идет как надо»
«В глубине души я не чувствую, что моя карьера завершена. Никто не знает, как будет выглядеть следующая часть моего пути, когда я вернусь на лед и попытаюсь вернуться в НХЛ.
В жизни никогда нет никаких гарантий, но я собираюсь сделать все, что в моих силах», – сказал Джонатан Тэйвс, сыгравший 1067 матчей в НХЛ и набравший 883 (372+511) очка. Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: GQ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем