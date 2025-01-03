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Тэйвсом интересуются много клубов НХЛ. 36-летний форвард вернулся на лед и восстановил игровой вес (Фрэнк Серавалли)

Джонатан Тэйвс может вернуться в НХЛ.

По словам инсайдера Daily Faceoff Фрэнка Серавалли, 36-летний форвард возобновил катание и восстановил свой игровой вес. Сообщается, что множество клубов интересуются канадцем.

Серавалли также добавляет, что пока нет однозначного понимания, сможет ли Тэйвс вернуться в этом или в следующем сезоне.

Напомним, что он не играет с сезона-2022/23. В августе 2023 года хоккеист сообщил, что пропустит сезон-2023/24 из-за последствий ковида, но не завершит карьеру.

Ранее Тэйвс рассказал, что прошел панчакарму – «курс аюрведической детоксикации»: «Я искал способ излечить проблемы с иммунной системой, которые заставили меня уйти из хоккея. Сейчас все идет как надо».

Нападающий провел 1067 матчей в НХЛ и набрал 883 (372+511) очка. Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго».

Кэйн, Тэйвс и Кит вошли в 1-ю сборную «Чикаго» XXI века, Дебринкет и Саад – во вторую. Панарин не попал в список

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Фрэнка Серавалли
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