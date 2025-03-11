Просветов об Овечкине: «Мне не забивал. Но я вхожу в топ вратарей, которых Александр подкалывал, когда они сидели на скамейке запасных»
– Вы входите в число вратарей (181), которым забивал Овечкин?
– Нет, я не вхожу. Наверное, к сожалению. Но я вхожу в топ вратарей, которых Овечкин подкалывал, когда они сидели на скамейке запасных.
– Как это выглядело?
– Я просто сижу, а Ови подъедет на большинстве, что‑нибудь скажет. Или поздоровается. Он всегда на спокойствии играет.
– Правда, что Саша настолько компанейский, что даже молодых россиян на выезде ведет в ресторан?
– Ну да, он со всеми россиянами в лиге дружит, общается.
Один раз с ним пересекался на «Матче года» в Москве. Ну и когда в НХЛ играли, то парой слов перекинешься, – сказал вратарь ЦСКА Иван Просветов, ранее выступавший в НХЛ.
Пикар – 181-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. Капитан «Вашингтона» – рекордсмен лиги по этому показателю
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