Просветов об Овечкине: «Мне не забивал. Но я вхожу в топ вратарей, которых Александр подкалывал, когда они сидели на скамейке запасных»

Иван Просветов рассказал об общении с Александром Овечкиным.

– Вы входите в число вратарей (181), которым забивал Овечкин?

– Нет, я не вхожу. Наверное, к сожалению. Но я вхожу в топ вратарей, которых Овечкин подкалывал, когда они сидели на скамейке запасных.

– Как это выглядело?

– Я просто сижу, а Ови подъедет на большинстве, что‑нибудь скажет. Или поздоровается. Он всегда на спокойствии играет.

– Правда, что Саша настолько компанейский, что даже молодых россиян на выезде ведет в ресторан?

– Ну да, он со всеми россиянами в лиге дружит, общается.

Один раз с ним пересекался на «Матче года » в Москве. Ну и когда в НХЛ играли, то парой слов перекинешься, – сказал вратарь ЦСКА Иван Просветов, ранее выступавший в НХЛ.

Пикар – 181-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. Капитан «Вашингтона» – рекордсмен лиги по этому показателю