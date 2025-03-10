Иван Просветов: «Как только Овечкин побьет рекорд, КХЛ надо будет начинать с ним переговоры. Такой человек нам нужен, было бы здорово, если бы он вернулся»

Иван Просветов высказался о возможном возвращении Александра Овечкина в КХЛ.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Это в первую очередь было бы хорошо для лиги. Если бы он переехал сюда, это создало бы огромный ажиотаж. Переезд Александра станет большим плюсом для нашего хоккея.

Думаю, как только он побьет там рекорд, нашей лиге надо будет начинать с ним переговоры. Такой человек нам точно нужен. Но тут как бог даст.

Конечно, было бы здорово, если бы он вернулся. Все ждем, когда он побьет этот рекорд. Думаю, он и сам очень сильно этого ждет. Легенда», – сказал вратарь ЦСКА Иван Просветов, ранее выступавший в НХЛ.

Овечкин является воспитанником московского «Динамо », выступающего в Фонбет Чемпионате КХЛ.