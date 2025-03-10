  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Иван Просветов: «Как только Овечкин побьет рекорд, КХЛ надо будет начинать с ним переговоры. Такой человек нам нужен, было бы здорово, если бы он вернулся»
8

Иван Просветов: «Как только Овечкин побьет рекорд, КХЛ надо будет начинать с ним переговоры. Такой человек нам нужен, было бы здорово, если бы он вернулся»

Иван Просветов высказался о возможном возвращении Александра Овечкина в КХЛ.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Это в первую очередь было бы хорошо для лиги. Если бы он переехал сюда, это создало бы огромный ажиотаж. Переезд Александра станет большим плюсом для нашего хоккея.

Думаю, как только он побьет там рекорд, нашей лиге надо будет начинать с ним переговоры. Такой человек нам точно нужен. Но тут как бог даст.

Конечно, было бы здорово, если бы он вернулся. Все ждем, когда он побьет этот рекорд. Думаю, он и сам очень сильно этого ждет. Легенда», – сказал вратарь ЦСКА Иван Просветов, ранее выступавший в НХЛ.

Овечкин является воспитанником московского «Динамо», выступающего в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
logoАлександр Овечкин
logoКХЛ
logoИван Просветов
logoНХЛ
logoВашингтон
logoСоветский спорт
logoЦСКА
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Сафронов о погоне Овечкина за Гретцки: «Саша идет к Эвересту, осталось 9 шагов. Надо этого добиться и поставить российский флаг»
6сегодня, 13:47
Кожевников об Олимпиаде: «Если нас допустят, Овечкин на 100% будет лидером команды. Как и Малкин, Панарин. Посмотрим, что будет, когда уберут Баха, он помоечный товарищ»
20сегодня, 12:55
Главные новости
КХЛ. «Автомобилист» принимает ЦСКА, «Локомотив» играет с «Северсталью», «Ак Барс» против «Спартака»
1147 минут назадLive
Кирьяков о том, что рекорд Дзюбы значимее гонки Овечкина: «Хватит этой ерунды! Сколько Артем забил в Европе? Один мяч. Рекорд в зарубежной лиге, как у Александра в хоккее – серьезное событие»
714 минут назад
Кравцов забросил 99-ю шайбу за «Трактор» и стал лучшим снайпером в истории клуба в КХЛ
827 минут назад
Юрий Семин: «Зачем сравнивать рекорды Дзюбы и Овечкина? Они в разных видах спорта и странах»
2043 минуты назад
Дацюк об «УГМК-Арене»: «Это алмаз. Область, УГМК и администрация построили много катков, у нас бум хоккея. Буду полезен «Автомобилисту», надеюсь»
356 минут назад
Владислав Третьяк: «У нас арены лучше, чем в Канаде. И наши хоккеисты – лучшие в мире. Через спорт мы воспитываем патриотов России»
46сегодня, 14:58
НХЛ. «Баффало» примет «Эдмонтон», «Оттава» сыграет с «Детройтом», «Колорадо» – с «Чикаго», «Торонто» против «Юты»
4сегодня, 14:17
Сафронов о погоне Овечкина за Гретцки: «Саша идет к Эвересту, осталось 9 шагов. Надо этого добиться и поставить российский флаг»
6сегодня, 13:47
Кожевников об Олимпиаде: «Если нас допустят, Овечкин на 100% будет лидером команды. Как и Малкин, Панарин. Посмотрим, что будет, когда уберут Баха, он помоечный товарищ»
20сегодня, 12:55
Депутат Журова: «Рекорд Дзюбы для некоторых будет значимее достижения Овечкина. Футбол – более популярный вид спорта, чем хоккей»
46сегодня, 12:45
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард минского «Динамо» Волков дисквалифицирован на 1 матч
сегодня, 14:46
Черкас о Толчинском: «В этом сезоне у него что-то не шло. Главное – он верит в свои силы, тренеры дают играть. Осталось обрести стабильность»
1сегодня, 13:59
Морозов об «УГМК-Арене»: «Поздравляю Екатеринбург с таким подарком от властей. Это одна из самых современных арен в КХЛ»
5сегодня, 13:54
Веренски побил рекорд «Коламбуса» по передачам. У защитника 260 ассистов в 548 играх
сегодня, 13:31
Райлли Смит провел 900-й матч в НХЛ. У форварда «Вегаса» 543 очка в лиге
1сегодня, 13:13
Голышев о контракте на 5 лет: «Знал, что в любом случае останусь в «Автомобилисте». Мне и семье важна стабильность. Договорились быстро»
1сегодня, 12:59
Иван Просветов: «Бобровский – легенда нашего хоккея. Он из тех вратарей, за которыми я слежу, просматриваю хайлайты»
1сегодня, 11:56
Ковальчук о благотворительном матче в Норильске: «Хоккей популяризируется благодаря таким инициативам «Норникеля» и Ночной лиги. Для меня большая честь выйти на лед с легендами»
сегодня, 11:34
Ковальчук, Могильный, Касатонов, Каменский и Морозов примут участие в благотворительном матче в Норильске
сегодня, 10:29
Трямкин об «УГМК-Арене»: «Новая жизнь, новый дом. Я ждал этого 13 лет. Главное, чтобы мы играли хорошо»
2сегодня, 09:49