Голышев об Овечкине: «Он очень здоровый, просто машина. Его космический бросок невозможно повторить»

Анатолий Голышев поделился мнением о броске Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Вы где пересекались с Овечкиным? Есть личные воспоминания?

– Недавно на «Матче года» в Москве, а еще как-то в сборной.

– Как это было в сборной России?

– Дожидался его. И когда прилетел Овечкин с другими энхаэловцами, то нас отправили домой. Это было перед одним из чемпионатов мира.

Ну, а на «Матче года» особенно с Овечкиным не болтали. Просто невозможно с ним поговорить. Его столько народу отвлекает, все хотят с ним побеседовать.

Следим за его погоней за рекордом. Видели, что Саша забил «Сиэтлу». Надеемся, что Овечкин побьет рекорд уже в этом сезоне.

– В чем секрет Ови?

– Во-первых, он очень здоровый. Просто машина. Во-вторых, его бросок, который невозможно повторить.

Даже когда мы вышли играть против них на «Матче года» – Овечкин зашел в зону и как дал по шайбе! Она сразу в сетку вошла. Все в шоке сидели. Это какой-то космический бросок, – сказал нападающий «Автомобилиста » Анатолий Голышев.