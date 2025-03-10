«Овечкин – крепкий русский богатырь. Это русская сила. Гены сказываются, при этом летом он много тренируется». Просветов о физической форме Александра
Иван Просветов назвал Александра Овечкина русским богатырем.
– В чем уникальность Овечкина? Откуда у него такая физическая форма в 40 лет? Он же просто скала.
– Натурально, это так. Ведь у Саши и мама была большой спортсменкой, дважды выигрывала Олимпиаду в баскетболе. И отец был крепким мужчиной.
Тут сказываются гены. Поэтому и сам Овечкин - крепкий русский богатырь. При этом он очень много работает летом на тренировках.
Такую форму держать в 40 лет без большой работы невозможно. Овечкин – это русская сила, – сказал вратарь ЦСКА, ранее выступавший в НХЛ за «Аризону» и «Колорадо».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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