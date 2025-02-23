Пикар – 181-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. Капитан «Вашингтона» – рекордсмен лиги по этому показателю
Кэлвин Пикар – 181-й вратарь, которому Александр Овечкин забил в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (6:3, 3-й период).
Пикар стал 181-м голкипером, пропустившим как минимум один гол от Овечкина в играх регулярного чемпионата.
39-летний форвард «Вашингтона» является рекордсменом лиги по числу вратарей, которым забивал. На втором месте идет Яромир Ягр (178).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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