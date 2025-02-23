Пикар – 181-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. Капитан «Вашингтона» – рекордсмен лиги по этому показателю

Кэлвин Пикар – 181-й вратарь, которому Александр Овечкин забил в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном » (6:3, 3-й период).

Пикар стал 181-м голкипером, пропустившим как минимум один гол от Овечкина в играх регулярного чемпионата.

39-летний форвард «Вашингтона » является рекордсменом лиги по числу вратарей, которым забивал. На втором месте идет Яромир Ягр (178).