Жамнов о 5:3: «Спартак» сыграл осторожнее в 3-м периоде – знали, что «Ак Барс» полетит отыграться. В раздевалке узнал, что побил рекорд по матчам, ребята подарили шлем»
Московский клуб одержал победу со счетом 5:3 в выездной игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Плей‑оффная игра – много борьбы, единоборств. У нас не получалось на выезде играть так, как хотелось. Но сегодня результатом довольны.
– Почему дали отдохнуть Беляеву и Филину?
– Решили так сыграть. У нас была плановая ротация в составе.
– Оцените третий период в исполнении своей команды
– Не скажу, что команда просела в третьем периоде. Просили ребят сыграть попроще. Знали, что хозяева полетят отыграться. Поэтому просили сыграть поосторожнее.
– Вы побили рекорд среди тренеров «Спартака» по количеству проведенных матчей. Как поздравила команда?
– Подарили шлем. Я только от ребят узнал в раздевалке, что побил рекорд. Для меня самый ценный подарок – победа. Спасибо ребятам, что порадовали меня сегодня.
– На матче был Зинэтула Билялетдинов. Вас связывает с ним период в «Динамо». Расскажите о ваших отношениях.
– У меня добрые отношения с Зинэтулой Хайдяровичем. Я застал тот период времени чуть‑чуть, когда он играл. Мы с ним и в «Динамо» пересеклись, и в «Виннипеге».
Он один из самых великих российских тренеров. Хочу пожелать ему крепкого здоровья, чтобы он чаще бывал на хоккее, – сказал Алексей Жамнов.
Жамнов провел 141-й матч во главе «Спартака» – это клубный рекорд в КХЛ
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий