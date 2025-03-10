Жамнов о 5:3: «Спартак» сыграл осторожнее в 3-м периоде – знали, что «Ак Барс» полетит отыграться. В раздевалке узнал, что побил рекорд по матчам, ребята подарили шлем»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги игры с «Ак Барсом».

Московский клуб одержал победу со счетом 5:3 в выездной игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Плей‑оффная игра – много борьбы, единоборств. У нас не получалось на выезде играть так, как хотелось. Но сегодня результатом довольны.

– Почему дали отдохнуть Беляеву и Филину?

– Решили так сыграть. У нас была плановая ротация в составе.

– Оцените третий период в исполнении своей команды

– Не скажу, что команда просела в третьем периоде. Просили ребят сыграть попроще. Знали, что хозяева полетят отыграться. Поэтому просили сыграть поосторожнее.

– Вы побили рекорд среди тренеров «Спартака» по количеству проведенных матчей. Как поздравила команда?

– Подарили шлем. Я только от ребят узнал в раздевалке, что побил рекорд. Для меня самый ценный подарок – победа. Спасибо ребятам, что порадовали меня сегодня.

– На матче был Зинэтула Билялетдинов. Вас связывает с ним период в «Динамо». Расскажите о ваших отношениях.

– У меня добрые отношения с Зинэтулой Хайдяровичем. Я застал тот период времени чуть‑чуть, когда он играл. Мы с ним и в «Динамо» пересеклись, и в «Виннипеге».

Он один из самых великих российских тренеров. Хочу пожелать ему крепкого здоровья, чтобы он чаще бывал на хоккее, – сказал Алексей Жамнов .

Жамнов провел 141-й матч во главе «Спартака» – это клубный рекорд в КХЛ