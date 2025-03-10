Жамнов проводит 141-й матч во главе «Спартака» – это клубный рекорд в КХЛ

Алексей Жамнов проводит рекордную игру на посту главного тренера «Спартака».

Московский клуб на выезде противостоит «Ак Барсу » (2:0 , первый период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Игра стала 141-й по счету для главного тренера «Спартака» Алексея Жамнова во главе красно-белых. Это новый рекорд клуба в КХЛ.

54-летний специалист превзошел достижение Милоша Ржиги , который провел 140 матчей в КХЛ во главе «Спартака».

Жамнов одержал 76-ю победу во главе «Спартака», побив клубный рекорд в КХЛ