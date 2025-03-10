Жамнов проводит 141-й матч во главе «Спартака» – это клубный рекорд в КХЛ
Алексей Жамнов проводит рекордную игру на посту главного тренера «Спартака».
Московский клуб на выезде противостоит «Ак Барсу» (2:0, первый период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Игра стала 141-й по счету для главного тренера «Спартака» Алексея Жамнова во главе красно-белых. Это новый рекорд клуба в КХЛ.
54-летний специалист превзошел достижение Милоша Ржиги, который провел 140 матчей в КХЛ во главе «Спартака».
Жамнов одержал 76-ю победу во главе «Спартака», побив клубный рекорд в КХЛ
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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