«Спартак» прервал серию из 4 подряд поражений, обыграв «Ак Барс». Команда Жамнова – 5-я на Западе
«Спартак» прервал серию из 4 подряд поражений в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Алексея Жамнова обыграла «Ак Барс» со счетом 5:3 в выездном матче.
Таким образом, «Спартак» набрал 79 очков после 63 матчей и занимает 5-е место в таблице Западной конференции.
«Ак Барс» проиграл 4 из 6 последних матчей. Команда тренера Анвара Гатиятулина идет 5-й на Востоке с 80 очками после 64 игр.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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