«Спартак» прервал серию из 4 подряд поражений, обыграв «Ак Барс». Команда Жамнова – 5-я на Западе

«Спартак» прервал серию из 4 подряд поражений в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Алексея Жамнова обыграла «Ак Барс» со счетом 5:3 в выездном матче.

Таким образом, «Спартак » набрал 79 очков после 63 матчей и занимает 5-е место в таблице Западной конференции.

«Ак Барс » проиграл 4 из 6 последних матчей. Команда тренера Анвара Гатиятулина идет 5-й на Востоке с 80 очками после 64 игр.