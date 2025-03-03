Крылов о КХЛ: «Потолок зарплат – самое главное, что случилось в лиге. Тимченко сделал великое дело. Сейчас с десяток команд могут претендовать на Кубок Гагарина»
– Вы соскучились по хоккею?
– Конечно. Это всегда для меня было определенным вызовом и отдушиной.
– Ждать ли вашего возвращения на работу в КХЛ?
– Я не знаю. Хоккей – это страсть. Но надо сконцентрироваться на проектах. Хотя жизнь – такая штука, что может быть что угодно. Поживем – увидим.
– Вас радует, как развивается КХЛ?
– Самое главное, что случилось в лиге, – это потолок зарплат. Я был участником этого процесса, что тоже приятно. Геннадий Николаевич Тимченко (председатель совета директоров лиги – Спортс’‘) сделал великое дело. В хоккее сейчас с десяток команд могут претендовать на Кубок Гагарина.
Это главное, что произошло в КХЛ. Конечно, снизился уровень в связи с известными событиями. Но все вернется, появятся хорошие легионеры. Их в Китае может быть 25, например. А почему нет? Хорошее конкурентное преимущество, – сказал бывший председатель совета директоров «Авангарда».
Пашков о КХЛ: «Скопировали НХЛ, ввели потолки и пол зарплат, а на выходе – нуль интриги в борьбе за плей-офф. Это большая проблема, надо обсуждать»
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