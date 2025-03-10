Маккиннон, Стэмкос, Уилсон – звезды недели в НХЛ. У форварда «Колорадо» 4+5 в 3 матчах

НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Первой звездой признан форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон . На счету 29-летнего нападающего 9 (4+5) очков в 3 матчах, он набрал 5 очков в матче против «Сан-Хосе».

Второй звездой недели стал форвард «Нэшвилла » Стивен Стэмкос . 35-летний нападающий набрал 8 (4+4) очков в 3 играх, отметившись хет-триком в матче против «Чикаго».

Третьей звездой назван нападающий «Вашингтона » Том Уилсон . На счету 30-летнего игрока 7 (3+4) очков в 4 матчах.

Маккиннон – 2-й игрок в истории «Колорадо» и «Квебека» со 100+ очками в 3 сезонах подряд. Рекордная серия у Штястны (6)