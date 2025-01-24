Драйзайтль забил 155-й гол в большинстве – 5-й результат в НХЛ среди действующих игроков. Впереди только Овечкин, Стэмкос, Малкин и Кросби
Леон Драйзайтль забил 155-й гол в большинстве в НХЛ.
Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтоном» и «Ванкувером» (6:2).
29-летний немецкий форвард лидирует в истории «Ойлерс» по данному показателю и занимает пятое место среди всех действующих игроков.
Чаще в большинстве забивали только Александр Овечкин (317 голов), Стивен Стэмкос (222 шайбы), Евгений Малкин (181 шайба) и Сидни Кросби (178 голов).
В текущем сезоне Драйзайтль набрал 74 (35+39) очка в 48 матчах и занимает первую позицию в снайперской НХЛ.
Драйзайтль подписал с «Эдмонтоном» контракт на 8 лет и 14 млн долларов за сезон
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем