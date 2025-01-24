Драйзайтль забил 155-й гол в большинстве – 5-й результат в НХЛ среди действующих игроков. Впереди только Овечкин, Стэмкос, Малкин и Кросби

Леон Драйзайтль забил 155-й гол в большинстве в НХЛ.

Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтоном » и «Ванкувером» (6:2).

29-летний немецкий форвард лидирует в истории «Ойлерс» по данному показателю и занимает пятое место среди всех действующих игроков.

Чаще в большинстве забивали только Александр Овечкин (317 голов), Стивен Стэмкос (222 шайбы), Евгений Малкин (181 шайба) и Сидни Кросби (178 голов).

В текущем сезоне Драйзайтль набрал 74 (35+39) очка в 48 матчах и занимает первую позицию в снайперской НХЛ.

Драйзайтль подписал с «Эдмонтоном» контракт на 8 лет и 14 млн долларов за сезон