Кросби, Макдэвид, Маккиннон и Бродер вошли в 1-ю сборную Канады за 25 лет. Нидермайер, Торнтон и Стэмкос – во 2-ю

Коннор Макдэвид и Сидни Кросби вошли в первую символическую сборную Канады.

Авторы сайта НХЛ собрали символическую сборную за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Она состоит из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь.

Выбор осуществлялся на основании личных достижений игроков в НХЛ, также учитывались результаты в матчах за национальную команду.

Первая команда Канады

Нападающие: Сидни Кросби , Нэтан Маккиннон, Коннор Макдэвид;

Защитники: Дрю Даути, Крис Пронгер;

Вратарь: Мартин Бродер.

Вторая команда Канады

Нападающие: Джером Игинла, Стивен Стэмкос, Джо Торнтон;

Защитники: Данкан Кит, Скотт Нидермайер;

Вратарь: Марк-Андре Флери.

Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.

Изображения: nhl.com