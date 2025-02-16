Кросби, Макдэвид, Маккиннон и Бродер вошли в 1-ю сборную Канады за 25 лет. Нидермайер, Торнтон и Стэмкос – во 2-ю
Коннор Макдэвид и Сидни Кросби вошли в первую символическую сборную Канады.
Авторы сайта НХЛ собрали символическую сборную за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Она состоит из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь.
Выбор осуществлялся на основании личных достижений игроков в НХЛ, также учитывались результаты в матчах за национальную команду.
Первая команда Канады
Нападающие: Сидни Кросби, Нэтан Маккиннон, Коннор Макдэвид;
Защитники: Дрю Даути, Крис Пронгер;
Вратарь: Мартин Бродер.
Вторая команда Канады
Нападающие: Джером Игинла, Стивен Стэмкос, Джо Торнтон;
Защитники: Данкан Кит, Скотт Нидермайер;
Вратарь: Марк-Андре Флери.
Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.
Изображения: nhl.com
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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