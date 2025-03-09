Маккиннон – 2-й игрок в истории «Колорадо» и «Квебека» со 100+ очками в 3 сезонах подряд. Рекордная серия у Штястны (6)

Нэтан Маккиннон достиг отметки 100 очков в 3-м сезоне подряд.

Форвард «Колорадо» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (7:4).

На счету 29-летнего канадца стало 100 (27+73) очков в 64 играх в текущем сезоне.

Лидер гонки бомбардиров НХЛ достиг отметки 100 очков в третьем сезоне подряд (2022/23 – 111 в 71 игре, 2023/24 – 140 в 82).

До этого в истории «Колорадо » и «Квебека » такое достижение покорилось только Петеру Штястны. Его серия в итоге продлилась до 6 подряд сезонов со 100 и более очками (1980/81 – 1985/86).

По общему числу таких сезонов в истории франшизы Маккиннон (3) вышел на 4-е место в истории. Выше идут Штястны (7), Джо Сакик (6, подряд – максимум 2) и Мишель Гуле (4).