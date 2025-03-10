«Авангард» вывел Ткачева из списка травмированных. Форвард не играет с лета из-за разрыва ахилла

«Авангард» вывел Владимира Ткачева из списка травмированных.

Об этом сообщает пресс-служба омского клуба. 29‑летний нападающий получил травму в июле 2024 года во время предсезонной подготовки.

Форвард не выходил на лед в матчах Фонбет чемпионата КХЛ в текущем сезоне. Ранее сообщалось , что Ткачев вернулся к тренировкам с командой.

Завтра «Авангард» сыграет с «Торпедо» на своей арене, игра начнется в 16:30 по московскому времени. Ткачев может принять участие в этом матче.

В прошлом сезоне на счету форварда 75 (20+55) очков в 58 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф Ткачев сделал 11 результативных передач в 12 матчах.