«Авангард» вывел Ткачева из списка травмированных. Форвард не играет с лета из-за разрыва ахилла
«Авангард» вывел Владимира Ткачева из списка травмированных.
Об этом сообщает пресс-служба омского клуба. 29‑летний нападающий получил травму в июле 2024 года во время предсезонной подготовки.
Форвард не выходил на лед в матчах Фонбет чемпионата КХЛ в текущем сезоне. Ранее сообщалось, что Ткачев вернулся к тренировкам с командой.
Завтра «Авангард» сыграет с «Торпедо» на своей арене, игра начнется в 16:30 по московскому времени. Ткачев может принять участие в этом матче.
В прошлом сезоне на счету форварда 75 (20+55) очков в 58 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф Ткачев сделал 11 результативных передач в 12 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости