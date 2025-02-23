Ткачев о восстановлении: «5 дней работы, потом 2 выходных, чтобы ахилл отдохнул. Боли не ощущаю, делаем все упражнения. Единственное, нельзя прыгать с большим весом»
Нападающий не выходил на лед в матчах Фонбет чемпионата КХЛ в текущем сезоне. Ранее сообщалось, что Ткачев вернулся к тренировкам с командой.
– Когда ты сейчас тренируешься, что-то болит?
– У меня обязательный план подготовки – пять дней работы, а потом два дня выходных, чтобы ахилл отдохнул от этой нагрузки. Образно говоря, я проходил сейчас предсезонку месяц-полтора, как обычно происходит летом. Поэтому два дня обязательно мне надо было на восстановление.
Что касается боли – это больше как натяжение. Боли такой я не ощущаю.
– Но мешает кататься?
– Это нормальный рабочий процесс. Выхожу, разминаюсь – и на лед, и дальше он уже дает тебе свободу, и ты спокойно катаешься, делаешь то, что хочешь.
– Насколько ты уставал к окончанию цикла на пятый день? Тяжело было?
– Нормально. Первую недельку тяжеловато было, потом организм втянулся. Меня здесь хорошо нагрузили, дали базу. Я с 8-9 утра до 3 часов дня был на арене, плюс реабилитация.
– Не тяжело так долго работать? Ты весь день занят фактически.
– Что сделаешь, надо вернуть свои былые кондиции. Что надо, то и делали.
– А есть ли какие-то тренировочные проблемы, например, не тяжело ли со штангой?
– Сейчас нормально, приседаю, делаем все упражнения. Единственное, мне нельзя прыгать с большим весом. Просто приседать – можно.
– А психологически тяжело же отдыхать без хоккея столько времени?
– Первое время было тяжеловато. Потом все равно как-то перестраиваешься, да и понимаешь, что все равно от тебя ничего не зависит, тебе только нужно выйти подготовленным и полностью пройти реабилитацию.
Она нужна, чтобы стать лучше в ментальном плане, – сказал форвард «Авангарда» Владимир Ткачев.
Ткачев о том, когда сыграет за «Авангард»: «Немцы решают. Надеюсь, зацеплю некоторые матчи регулярки, чтобы войти в ритм. Самый важный этап – плей-офф»
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