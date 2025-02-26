Ги Буше о травмах в «Авангарде»: «Галимов скоро вернется, надеемся, ждем информацию от медиков. У Ткачева хороший прогресс, он занимается с командой»
Ги Буше высказался относительно ситуации с травмами в «Авангарде».
– В списке травмированных Бойков, Степанов и Ткачев, там нет Галимова. Что с ним, появится ли он в этом сезоне?
– Мы надеемся, что Галимов сможет скоро вернуться, сейчас он проходит лечение, связанное с его старой травмой, действует в связи с протоколом.
В ближайшие дни получим информацию от медиков и сможем сказать что‑то конкретное. Мы надеемся, что он сможет помочь нам в ближайшее время.
У Ткачева хороший прогресс, он занимается с командой, держим за него кулачки и ждем возвращения лед, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы над «Витязем» (4:3 ОТ).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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