Заварухин о 3:4 от ЦСКА: «У «Автомобилиста» была нервозность из-за новой арены, поддавила психология. Полкоманды у нас переболело вирусом, ребята не в оптимальной форме»
Екатеринбургский клуб потерпел поражение со счетом 3:4 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Это первая игра «Автомобилиста» на «УГМК-Арене».
– Арена – супер, спасибо спонсорам и губернатору. По комфорту это один из лучших в мире стадионов.
Ребят немного поддавила психология. Было не то движение, много потерь. Можно занести нам в актив третий период.
Команда правильно восприняла критику в раздевалке. Стала живее, появилось движение и забитые голы. Но этого оказалось недостаточно. Первый блин комом, хотели порадовать сегодняшних гостей победой.
Успокаивали ребят перед началом матча, чтобы не было скованности, но отпустило только к середине второго периода. Была какая‑то нервозность от новой арены.
– Согласны с тем, что ошибки на пятаке стали роковыми?
– За наши ошибки соперник нас наказал. Мы не имеем права так ошибаться в том числе в начале атаки, – сказал Николай Заварухин.
Кроме того, тренер «Автомобилиста» ответил на вопрос о причинах четырех поражениях подряд у екатеринбургского клуба.
– В чем причина четырех поражений подряд?
– Это разные игры, есть определенные обстоятельства. Не считаю, что это тренд. У нас полкоманды переболело вирусом. Сейчас ребята не в оптимальной форме, кого‑то отправляли домой лечиться. Есть проблемы, – отметил Заварухин.
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