Заварухин о 3:4 от ЦСКА: «У «Автомобилиста» была нервозность из-за новой арены, поддавила психология. Полкоманды у нас переболело вирусом, ребята не в оптимальной форме»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги игры с ЦСКА.

Екатеринбургский клуб потерпел поражение со счетом 3:4 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Это первая игра «Автомобилиста» на «УГМК-Арене».

– Арена – супер, спасибо спонсорам и губернатору. По комфорту это один из лучших в мире стадионов.

Ребят немного поддавила психология. Было не то движение, много потерь. Можно занести нам в актив третий период.

Команда правильно восприняла критику в раздевалке. Стала живее, появилось движение и забитые голы. Но этого оказалось недостаточно. Первый блин комом, хотели порадовать сегодняшних гостей победой.

Успокаивали ребят перед началом матча, чтобы не было скованности, но отпустило только к середине второго периода. Была какая‑то нервозность от новой арены.

– Согласны с тем, что ошибки на пятаке стали роковыми?

– За наши ошибки соперник нас наказал. Мы не имеем права так ошибаться в том числе в начале атаки, – сказал Николай Заварухин .

Кроме того, тренер «Автомобилиста » ответил на вопрос о причинах четырех поражениях подряд у екатеринбургского клуба.

– В чем причина четырех поражений подряд?

– Это разные игры, есть определенные обстоятельства. Не считаю, что это тренд. У нас полкоманды переболело вирусом. Сейчас ребята не в оптимальной форме, кого‑то отправляли домой лечиться. Есть проблемы, – отметил Заварухин.