Воробьев о 4:3: «ЦСКА зря подпустил «Автомобилист» в 3-м периоде, чтобы зритель был до конца в драйве, видимо. Сыграть первыми на новой арене – почет»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев подвел итоги игры с «Автомобилистом».

Московский клуб одержал победу в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:3. Это первый матч «Автомобилиста» на «УГМК-Арене». В третьем периоде ЦСКА пропустил две безответные шайбы.

– Хочу поздравить город и клуб с открытием арены.

Первые два периода у нас были хорошие, это предрешило исход матча. Зря подпустили соперника в третьем периоде, видимо, чтобы зритель был до конца в драйве.

– Галиев набрал два очка, можно сказать, что он набирает игровую форму?

– Раз появляются очки, думаю, набирает. Хотелось стабильности. Он снайпер. Если почувствует уверенность, будет забивать.

– Был ли страх от неизвестности, все‑таки первый матч на этой арене в КХЛ?

– Страха не было, неизвестность была. Это почет – сыграть первыми на такой арене.

– Как можете сравнить эту арену с предыдущим домашним стадионом «Автомобилиста»?

– Никак. Как сравнивать стандартный советский стадион и эту красавицу‑арену, – сказал Илья Воробьев .