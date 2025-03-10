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  • Воробьев о 4:3: «ЦСКА зря подпустил «Автомобилист» в 3-м периоде, чтобы зритель был до конца в драйве, видимо. Сыграть первыми на новой арене – почет»
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Воробьев о 4:3: «ЦСКА зря подпустил «Автомобилист» в 3-м периоде, чтобы зритель был до конца в драйве, видимо. Сыграть первыми на новой арене – почет»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев подвел итоги игры с «Автомобилистом».

Московский клуб одержал победу в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:3. Это первый матч «Автомобилиста» на «УГМК-Арене». В третьем периоде ЦСКА пропустил две безответные шайбы. 

– Хочу поздравить город и клуб с открытием арены.

Первые два периода у нас были хорошие, это предрешило исход матча. Зря подпустили соперника в третьем периоде, видимо, чтобы зритель был до конца в драйве.

Галиев набрал два очка, можно сказать, что он набирает игровую форму?

– Раз появляются очки, думаю, набирает. Хотелось стабильности. Он снайпер. Если почувствует уверенность, будет забивать.

– Был ли страх от неизвестности, все‑таки первый матч на этой арене в КХЛ?

– Страха не было, неизвестность была. Это почет – сыграть первыми на такой арене.

– Как можете сравнить эту арену с предыдущим домашним стадионом «Автомобилиста»?

– Никак. Как сравнивать стандартный советский стадион и эту красавицу‑арену, – сказал Илья Воробьев

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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Арена-Екатеринбург
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