  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Земченок о Кузнецове: «Даже если он не играет, то помогает СКА, создает атмосферу. Что с Евгением, не знаю точно, у нас самих мало информации»
5

Земченок о Кузнецове: «Даже если он не играет, то помогает СКА, создает атмосферу. Что с Евгением, не знаю точно, у нас самих мало информации»

Артем Земченок рассказал о том, как Евгений Кузнецов приносит пользу СКА.

32-летний форвард СКА находится в списке травмированных. Сообщалось, что он перенес второе сотрясение мозга за сезон.

– Серьезно ли сказывается отсутствие Евгения Кузнецова? Или уже привыкаете играть без него?

– Все игроки, конечно, нужны. Что с Кузнецовым не могу точно сказать. У нас самих мало информации.

Хорошо, когда все вместе. Даже если он не играет, то он помогает ребятам, подсказывает, создает атмосферу, – сказал защитник СКА Артем Земченок.

Кузнецов о травме: «Усталость, тошнота, головокружение – не хочу верить, что это второе сотрясение подряд. Становится лучше, начинаешь крутить велосипед – опять бьет в голову»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoЕвгений Кузнецов
logoСКА
logoКХЛ
logoАртем Земченок
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Земченок о СКА: «Уже не бежим сломя голову в атаку. Перед плей-офф надо начинать играть более прагматично, надежно»
2вчера, 14:53
Земченок о 7-м месте СКА на Западе: «Не загадываю, какое итоговое место будет. Если мы настроим игру, то без разницы, какой будет соперник»
1вчера, 12:48
Кузнецов о Демидове: «Экстраординарный игрок, может сделать что-то особенное из ничего. На тренировках он старается не слишком выделяться, чтобы его партнеры не выглядели плохо»
88 марта, 15:38
Главные новости
«Спартак» прервал серию из 4 подряд поражений, обыграв «Ак Барс». Команда Жамнова – 5-я на Западе
313 минут назад
КХЛ. «Ак Барс» проиграл «Спартаку», «Локомотив» победил «Северсталь», «Автомобилист» уступил ЦСКА
30718 минут назад
Маршанд о «Бостоне»: «Грустно покидать место, которое я считаю своим домом, люблю этот клуб. Но понимаю, что это бизнес, и у каждого игрока есть срок годности»
224 минуты назад
НХЛ. «Баффало» примет «Эдмонтон», «Оттава» сыграет с «Детройтом», «Колорадо» – с «Чикаго», «Торонто» против «Юты»
9сегодня, 18:00
Фетисов о гонке Овечкина за Гретцки: «Идет не в ущерб цели «Вашингтона» – команда настроена, чтобы Александр побил рекорд, и попробовать выиграть Кубок Стэнли»
2сегодня, 17:51
Морозов об «УГМК-Арене»: «Путин в 2016-м затронул тему строительства ледовых арен, с тех пор мы открыли стадионы в Омске, Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге»
16сегодня, 17:40
«Трактор» разгромил «Ладу» – 6:0. У команды Гру 4 победы подряд с общим счетом 22:3
7сегодня, 17:26
«Автомобилист» проиграл 4 матча подряд и 7 из 12 последних. Команда Заварухина – 4-я на Востоке
2сегодня, 17:16
Жамнов проводит 141-й матч во главе «Спартака» – это клубный рекорд в КХЛ
1сегодня, 17:06
ЦСКА выиграл 6 из 7 последних матчей. Команда Воробьева – 3-я на Западе
2сегодня, 16:56
Ко всем новостям
Последние новости
Щитов об Овечкине: «Только кажется, что забить в пустые ворота просто, это не каждому дается. Гол есть гол»
24 секунды назад
Заварухин о 3:4 от ЦСКА: «У «Автомобилиста» была нервозность из-за новой арены, поддавила психология. Полкоманды у нас переболело вирусом, ребята не в оптимальной форме»
243 минуты назад
Воробьев о 4:3: «ЦСКА зря подпустил «Автомобилист» в 3-м периоде, чтобы зритель был до конца в драйве, видимо. Сыграть первыми на новой арене – почет»
сегодня, 18:04
Мильштейн о работе с россиянами: «Клубы НХЛ выбирают лучших игроков, а не по национальности и паспорту. Лига независима, мы не под государственной эгидой»
сегодня, 16:23
Форвард минского «Динамо» Волков дисквалифицирован на 1 матч
сегодня, 14:46
Черкас о Толчинском: «В этом сезоне у него что-то не шло. Главное – он верит в свои силы, тренеры дают играть. Осталось обрести стабильность»
3сегодня, 13:59
Морозов об «УГМК-Арене»: «Поздравляю Екатеринбург с таким подарком от властей. Это одна из самых современных арен в КХЛ»
8сегодня, 13:54
Веренски побил рекорд «Коламбуса» по передачам. У защитника 260 ассистов в 548 играх
1сегодня, 13:31
Райлли Смит провел 900-й матч в НХЛ. У форварда «Вегаса» 543 очка в лиге
1сегодня, 13:13
Голышев о контракте на 5 лет: «Знал, что в любом случае останусь в «Автомобилисте». Мне и семье важна стабильность. Договорились быстро»
1сегодня, 12:59