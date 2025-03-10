Земченок о Кузнецове: «Даже если он не играет, то помогает СКА, создает атмосферу. Что с Евгением, не знаю точно, у нас самих мало информации»

Артем Земченок рассказал о том, как Евгений Кузнецов приносит пользу СКА.

32-летний форвард СКА находится в списке травмированных. Сообщалось, что он перенес второе сотрясение мозга за сезон.

– Серьезно ли сказывается отсутствие Евгения Кузнецова? Или уже привыкаете играть без него?

– Все игроки, конечно, нужны. Что с Кузнецовым не могу точно сказать. У нас самих мало информации.

Хорошо, когда все вместе. Даже если он не играет, то он помогает ребятам, подсказывает, создает атмосферу, – сказал защитник СКА Артем Земченок.

Кузнецов о травме: «Усталость, тошнота, головокружение – не хочу верить, что это второе сотрясение подряд. Становится лучше, начинаешь крутить велосипед – опять бьет в голову»