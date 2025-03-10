Земченок о Кузнецове: «Даже если он не играет, то помогает СКА, создает атмосферу. Что с Евгением, не знаю точно, у нас самих мало информации»
Артем Земченок рассказал о том, как Евгений Кузнецов приносит пользу СКА.
32-летний форвард СКА находится в списке травмированных. Сообщалось, что он перенес второе сотрясение мозга за сезон.
– Серьезно ли сказывается отсутствие Евгения Кузнецова? Или уже привыкаете играть без него?
– Все игроки, конечно, нужны. Что с Кузнецовым не могу точно сказать. У нас самих мало информации.
Хорошо, когда все вместе. Даже если он не играет, то он помогает ребятам, подсказывает, создает атмосферу, – сказал защитник СКА Артем Земченок.
Кузнецов о травме: «Усталость, тошнота, головокружение – не хочу верить, что это второе сотрясение подряд. Становится лучше, начинаешь крутить велосипед – опять бьет в голову»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости