Земченок о 7-м месте СКА на Западе: «Не загадываю, какое итоговое место будет. Если мы настроим игру, то без разницы, какой будет соперник»

Артем Земченок высказался о турнирном положении СКА.

– По положению СКА. Сейчас команда на седьмом месте [на Западе], но еще можно подняться повыше. Высоко оцениваете шансы СКА на это?

– Не знаю, как будет выглядеть итоговая таблица. Нам сейчас важно игру наладить, чтобы она была слаженной.

Игру наладим, тогда и сможем набрать как можно больше очков, чтобы забраться выше в таблице. Но я так не загадываю, какое итоговое место будет.

– Получается, для вас нет важности, с кем играть в первом раунде, начинать дома или в гостях серию?

– Если мы свою игру настроим, то без разницы, какой будет соперник. Будет хорошая игра, то можно и с пятого-шестого места выйти и далеко пройти. Я не вижу в этом проблемы, – сказал защитник СКА Артем Земченок .