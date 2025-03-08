Кузнецов о Демидове: «Экстраординарный игрок, который может сделать что-то особенное из ничего. На тренировках он старается не слишком выделяться, чтобы его партнеры не выглядели плохо»
Евгений Кузнецов высоко оценил талант Ивана Демидова.
«Я считаю, что каждый хоккеист по-своему талантлив. К сожалению, люди всегда будут сравнивать, кто лучше, а кто хуже. Но у каждого игрока есть свои сильные стороны.
Ваня – экстраординарный игрок, который в одно мгновение может сделать что-то особенное из ничего. Он один из самых талантливых игроков, которых я когда-либо видел, с точки зрения мастерства и плеймейкинга. Я надеюсь, что он продолжит развиваться.
На тренировках он старается не слишком выделяться, чтобы его партнеры по команде не выглядели плохо», – сказал нападающий СКА.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RG.org
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