Кузнецов о Демидове: «Экстраординарный игрок, который может сделать что-то особенное из ничего. На тренировках он старается не слишком выделяться, чтобы его партнеры не выглядели плохо»

Евгений Кузнецов высоко оценил талант Ивана Демидова.

«Я считаю, что каждый хоккеист по-своему талантлив. К сожалению, люди всегда будут сравнивать, кто лучше, а кто хуже. Но у каждого игрока есть свои сильные стороны.

Ваня – экстраординарный игрок, который в одно мгновение может сделать что-то особенное из ничего. Он один из самых талантливых игроков, которых я когда-либо видел, с точки зрения мастерства и плеймейкинга. Я надеюсь, что он продолжит развиваться.

На тренировках он старается не слишком выделяться, чтобы его партнеры по команде не выглядели плохо», – сказал нападающий СКА .