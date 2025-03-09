Земченок о СКА: «Уже не бежим сломя голову в атаку. Перед плей-офф надо начинать играть более прагматично, надежно»

Артем Земченок высказался об игре СКА перед плей-офф.

– С трибун кажется, что уже потихоньку игры начинают быть похожими на встречи уровня плей-офф. Со льда такие же ощущения перед скорым началом следующего этапа сезона?

– Да, где-то уже упрощаем игру. Уже больше вдоль бортов, меньше в середину, меньше обрезов. Перед плей-офф надо уже начинать играть более прагматично, надежно.

– Как раз про надежность. Улучшили игру в обороне. После семи шайб от «Спартака» в последующих играх больше двух голов не пропускаете. Что изменили в защите?

– Все равно моменты у ворот наших есть. Отмечу хорошую игру наших вратарей. Тренировались, подправляли моменты, которые нам нужно было улучшить. Где-то и сами перестроились. Поняли, что впереди плей-офф, и надо дорабатывать каждый момент. С этим могу связать.

– Но при этом в атаке сбавили обороты, забрасываете не так много. Здесь влияет более осторожная игра в обороне, уже меньше заигрываетесь в атаке?

– Да, уже сейчас не бежим сломя голову в атаку. Где-то стараемся двумя защитниками сзади сыграть. А так сейчас такая голевая засуха, надеюсь, в плей-офф прорвет, – сказал защитник СКА Артем Земченок.