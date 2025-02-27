Андрей Назаров: «Переговоры от латинского – «negotiatio». Наши территориальные и национальные вопросы мы решаем единым бронекулаком, объединившись вокруг национального лидера»
«Плей-офф не за горами, от вратарей и сейчас, в концовке регулярного чемпионата, и в розыгрыше Кубка Гагарина, будет зависеть многое. Пора включаться не только главным тренерам, но и тренерам по вратарям, которые тоже получают немаленькую зарплату.
Отмечу и скорое открытие нового ледового дворца в Екатеринбурге, на котором «Автомобилист» совсем скоро сыграет с ЦСКА. КХЛ развивается семимильными шагами, это здорово, можно только порадоваться.
Знаете, переговоры от латинского – «negotiatio». Мы видим, что переговоры по дебиторской задолженности у наших оппонентов получаются ввиду сильного ораторского искусства президента США.
А наши территориальные и национальные вопросы мы решаем единым бронекулаком, объединившись вокруг национального лидера. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
Андрей Назаров: «Коллаборация президентов России и США является главным образующим эпохи. Мы становимся свидетелями, как два сильных игрока разбираются с порядком в мире»
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