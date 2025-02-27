Андрей Назаров высказался о последних событиях в КХЛ и о политике.

«Плей-офф не за горами, от вратарей и сейчас, в концовке регулярного чемпионата, и в розыгрыше Кубка Гагарина, будет зависеть многое. Пора включаться не только главным тренерам, но и тренерам по вратарям, которые тоже получают немаленькую зарплату.

Отмечу и скорое открытие нового ледового дворца в Екатеринбурге, на котором «Автомобилист » совсем скоро сыграет с ЦСКА . КХЛ развивается семимильными шагами, это здорово, можно только порадоваться.

Знаете, переговоры от латинского – «negotiatio». Мы видим, что переговоры по дебиторской задолженности у наших оппонентов получаются ввиду сильного ораторского искусства президента США.

А наши территориальные и национальные вопросы мы решаем единым бронекулаком, объединившись вокруг национального лидера. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Андрей Назаров .

Андрей Назаров: «Коллаборация президентов России и США является главным образующим эпохи. Мы становимся свидетелями, как два сильных игрока разбираются с порядком в мире»