Морозов об «УГМК-Арене»: «Поздравляю Екатеринбург с таким подарком от властей. Это одна из самых современных арен в КХЛ»

Алексей Морозов высказался о новой арене «Автомобилиста».

10 марта клуб из Екатеринбурга проведет первый матч Фонбет Чемпионата КХЛ на «УГМК-Арене» – против ЦСКА.

– Отличная арена. Я поздравляю Екатеринбург с таким подарком от региональных властей. Посмотрели, насколько все было продумано, учли все пожелания. Думаю, арена будет счастливой для клуба и его болельщиков. Сейчас это одна из самых современных арен в КХЛ.

– У нас почти каждый год открываются новые арены.

– Это совместные усилия. Мы уже отрыли арены в Омске, Новосибирске и Санкт-Петербурге. Теперь очередь дошла до Екатеринбурга. Хоккей должен стать семейным праздником, – сказал Президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.