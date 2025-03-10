Морозов об «УГМК-Арене»: «Поздравляю Екатеринбург с таким подарком от властей. Это одна из самых современных арен в КХЛ»
Алексей Морозов высказался о новой арене «Автомобилиста».
10 марта клуб из Екатеринбурга проведет первый матч Фонбет Чемпионата КХЛ на «УГМК-Арене» – против ЦСКА.
– Отличная арена. Я поздравляю Екатеринбург с таким подарком от региональных властей. Посмотрели, насколько все было продумано, учли все пожелания. Думаю, арена будет счастливой для клуба и его болельщиков. Сейчас это одна из самых современных арен в КХЛ.
– У нас почти каждый год открываются новые арены.
– Это совместные усилия. Мы уже отрыли арены в Омске, Новосибирске и Санкт-Петербурге. Теперь очередь дошла до Екатеринбурга. Хоккей должен стать семейным праздником, – сказал Президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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