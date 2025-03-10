Эберт об «УГМК-Арене»: «Не уступает стадионам в НХЛ по уровню. Крутые арены у СКА, «Авангарда», теперь у «Автомобилиста»

Ник Эберт высказался о новой арене «Автомобилиста».

10 марта клуб из Екатеринбурга проведет первый матч Фонбет Чемпионата КХЛ на «УГМК-Арене» – против ЦСКА.

«Приятно, что в КХЛ стало на одну арену больше, которая по уровню не уступает стадионам в НХЛ . Крутые арены у СКА, «Авангарда », теперь у нас.

Приятно быть частью истории и чего-то грандиозного. Теперь такое ощущение, что каждый домашний матч будет как на Олимпиаде или каком-то финале.

Новая арена – дополнительная мотивация для нас. Особенно хочется обыграть ЦСКА . Первый домашний матч хочется выиграть. Сделаем все возможное», – сказал американский защитник «Автомобилиста » Ник Эберт.