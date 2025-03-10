Эберт об «УГМК-Арене»: «Не уступает стадионам в НХЛ по уровню. Крутые арены у СКА, «Авангарда», теперь у «Автомобилиста»
Ник Эберт высказался о новой арене «Автомобилиста».
10 марта клуб из Екатеринбурга проведет первый матч Фонбет Чемпионата КХЛ на «УГМК-Арене» – против ЦСКА.
«Приятно, что в КХЛ стало на одну арену больше, которая по уровню не уступает стадионам в НХЛ. Крутые арены у СКА, «Авангарда», теперь у нас.
Приятно быть частью истории и чего-то грандиозного. Теперь такое ощущение, что каждый домашний матч будет как на Олимпиаде или каком-то финале.
Новая арена – дополнительная мотивация для нас. Особенно хочется обыграть ЦСКА. Первый домашний матч хочется выиграть. Сделаем все возможное», – сказал американский защитник «Автомобилиста» Ник Эберт.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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