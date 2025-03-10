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Митрополит Евгений освятил «УГМК-Арену»: «Верю и уповаю, что «Автомобилист» сыграет здесь с киевским «Соколом» в скором времени»

Митрополит Евгений освятил «УГМК-Арену» в Екатеринбурге.

9 марта митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил чин освящения «УГМК-Арены».

10 марта «Автомобилист» проведет первый матч Фонбет Чемпионата КХЛ на новой арене – против ЦСКА.

«Больше пяти лет продолжалось в Екатеринбурге строительство ледовой «УГМК-Арены». Провели чин освящения этого важного для региона объекта. Можно по-разному относиться к спортивным состязаниям. Но всегда лучше и правильнее, когда соперничество происходит на спортивных полях, а не на полях военных сражений. 

На этом льду встречаются противники, которые после матча, обнявшись, идут воспитывать детей и созидать нашу страну. 

Верю и уповаю, что в скором времени на льду «УГМК-Арены» екатеринбургский «Автомобилист» сыграет с киевским «Соколом». 

Желаю удачи уральским спортсменам и их болельщикам. С Богом!» – написал глава митрополии.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт Екатеринбургской Епархии
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