Митрополит Евгений освятил «УГМК-Арену»: «Верю и уповаю, что «Автомобилист» сыграет здесь с киевским «Соколом» в скором времени»

Митрополит Евгений освятил «УГМК-Арену» в Екатеринбурге.

9 марта митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил чин освящения «УГМК-Арены».

10 марта «Автомобилист» проведет первый матч Фонбет Чемпионата КХЛ на новой арене – против ЦСКА .

«Больше пяти лет продолжалось в Екатеринбурге строительство ледовой «УГМК-Арены». Провели чин освящения этого важного для региона объекта. Можно по-разному относиться к спортивным состязаниям. Но всегда лучше и правильнее, когда соперничество происходит на спортивных полях, а не на полях военных сражений.

На этом льду встречаются противники, которые после матча, обнявшись, идут воспитывать детей и созидать нашу страну.

Верю и уповаю, что в скором времени на льду «УГМК-Арены» екатеринбургский «Автомобилист » сыграет с киевским «Соколом ».

Желаю удачи уральским спортсменам и их болельщикам. С Богом!» – написал глава митрополии.