Дацюк об «УГМК-Арене»: «Это алмаз. Область, УГМК и администрация построили много катков, у нас бум хоккея. Буду полезен «Автомобилисту», надеюсь»

Павел Дацюк высказался о новой арене «Автомобилиста».

В понедельник в Екатеринбурге прошла церемония открытия «УГМК-Арены». В первом матче на новом стадионе «Автомобилист » принимает ЦСКА (0:1 , первый период). «УГМК-Арена» вмещает более 12 тысяч зрителей.

– «УГМК Арена» – это алмаз [в цепочке развития хоккея в регионе]. В последнее время и область, и УГМК, и администрация сделали много для хоккея, построили очень много катков вокруг, у нас бум хоккея – детского и вообще.

– Где вы будете занимать место на этой арене, приходя сюда в качестве зрителя?

– Пока не могу сказать, где будет мое место официально.

Но я надеюсь, что буду полезен клубу и буду чаще находиться на льду с ребятами молодыми. Это будет самое лучшее место для меня, – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Павел Дацюк .

Владислав Третьяк: «У нас арены лучше, чем в Канаде. И наши хоккеисты – лучшие в мире. Через спорт мы воспитываем патриотов России»