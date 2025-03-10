Каменский об Овечкине: «Хоккей – это и драки, и провокации. Когда будешь беречься, результата не будет. Ничего страшного, если он подерется, он может за себя постоять»
В ночь на понедельник «Вашингтон» и «Сиэтл» устроили массовую драку. Судьи удалили по 5 игроков и дали 42 минуты штрафа. Овечкин в этот момент не находился на площадке.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Это командная игра, и я думаю, ничего страшного не будет, если он подерется. Если не будет прецедента, он, конечно, не будет драться. А так он может за себя постоять, уже это доказывал – это нормальное явление.
Его гонке за Уэйном Гретцки это не повредит. Хоккей – это и драки, и провокации, когда ты будешь беречься, то и результата не будет. В игре ты отдаешься ради себя и команды на 100%.
Когда я играл, там были специальные люди, которые драками занимались. А если пятерка дралась на пятерку, то тут в сторону же не уйдешь, ты же находишься в команде », – сказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.
«Вашингтон» и «Сиэтл» устроили массовую драку. Судьи удалили по 5 игроков и дали 42 минуты штрафа, скамейки штрафников заполнились
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий