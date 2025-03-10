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Александр Кожевников: «Овечкин сейчас в бомбической форме. Красавец. Не смотрите на его возраст в паспорте, для нормальных людей он всегда юный игрок»

Александр Кожевников оценил выступление Александра Овечкина.

39-летний нападающий «Вашингтона» набрал 50 (33+17) очков в 48 играх сезона.

«Александр Овечкин сейчас находится просто в бомбической форме. Он красавец. И не смотрите на его возраст в паспорте, для нормальных людей он всегда юный игрок. Потому что у человека есть все необходимые качества – и стремление к цели, и светлая голова, и понимание хоккея.

Он играет на команду, а команда ему доверяет и играет на него.

В плей-офф НХЛ, конечно, все может быть. Но похоже на то, что в «Вашингтоне» серьезно настроены повторить свой успех семилетней давности (в 2018 году команда выиграла Кубок Стэнли – прим. Спортс”). И основания для этого есть – это хорошая команда, и к тому же они подобрали нужных игроков в защиту.

Цель завоевать Кубок Стэнли у них есть, но как она будет воплощена, мне сейчас сказать сложно. В НХЛ бывает много разных историй», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
logoАлександр Овечкин
logoКубок Стэнли
logoВашингтон
logoНХЛ
logoАлександр Кожевников
Р-Спорт
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